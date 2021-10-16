Узбекистан построит на освобожденных территориях школу

Ташкент и Баку обсуждают проекты, которые Узбекистан планирует реализовать на освобожденных территориях Азербайджана, заявил узбекский посол в Азербайджане Бахром Ашрафханов

«Узбекистан не останется безучастным к восстановлению освобожденных территорий Азербайджана. Так, 31 марта 2021 года Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на неформальном видеосаммите Тюркского совета, сообщил, что наша страна готова принять участие в восстановлении древних памятников, мечетей, культурно-просветительских объектов, расположенных на исторических землях Азербайджана», — заявил Ашрафханов, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, Узбекистан также намерен построить на освобожденных территориях общеобразовательную школу.

«В настоящее время мы обсуждаем с нашими азербайджанскими коллегами проекты, которые будет реализовывать узбекская сторона», — добавил посол.