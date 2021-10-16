Саакашвили дал согласие на обследование здоровья

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили согласился на медосмотр и принятие лекарств. Об этом сообщил его личный врач Николоз Кипшидзе, посетивший его в Руставской тюрьме, пишет Sputnik Грузия.

«В последний раз я виделся с Саакашвили в тюрьме 4-5 дней назад. С тех пор его состояние более ухудшилось, но видимо у него очень сильный организм. Саакашвили согласен на проведение консилиума врачей, согласен на тесты, согласен на принятие лекарств», — сказал Кипшидзе.

Он отметил, что пока что Саакашвили продолжает пить только воду и чай.

«Пока нет необходимости перевода его в связи с продолжающейся голодовкой в больницу, но, к сожалению, этот момент настанет», — сказал врач.

По его словам, во вторник состоится консилиум врачей мультифункциональной группы для изучения состояния здоровья Саакашвили.

«Пока нет необходимости перевода его в связи с продолжающейся голодовкой в больницу, но, к сожалению, этот момент настанет», — добавил врач.