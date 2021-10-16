Копыркин: Россия была «единственной страной, которая стояла на стороне» Армении во время войны

Россия была единственной страной, которая поддержала Армению во время 44-дневной войны. Как сообщает пресс-служба Российского центра науки и культуры в Ереване, с такой речью выступил посол РФ в Армении Серей Копыркин в ходе геополитической дискуссии на тему «Армения-Россия. Императив новой стратегии», состоявшейся 15 октября на армяно-русском языке.

в университете.

«Политически Россия была единственной страной, которая стояла на стороне Армении во время драматических событий осени 2020 года, сейчас разные страны из разных регионов пытаются найти что-то для себя, получить что-то от созданного регионального устройства, но тогда все были в основном скромны. Они молчали», — отметил посол.

Как писал ранее Minval.az, митинг ультрарадикального националистического движения «Национально-демократический полюс» (бывшее «Сасна црер») прошел вчера в Ереване.

Участники акции скандировали оскорбительные лозунги в адрес президента РФ Владимира Путина.