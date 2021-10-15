Лукашенко призвал Армению и Азербайджан не использовать СНГ для разбирательств

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Армению и Азербайджан не использовать СНГ как площадку для «разбирательства».

Об этом он заявил на саммите Содружества, который прошел 15 октября в формате видеоконференции, передает БЕЛТА.

«СНГ — не площадка для разбирательства по отдельным вопросам. Мы не имеем таких полномочий, функций», — заявил Лукашенко.

Он поблагодарил премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева за то, что они проинформировали о ситуации в регионе.

«Там живут наши друзья — и азербайджанцы, и армяне», — отметил президент Беларуси.