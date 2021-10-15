«Армянские сепаратисты ставят под угрозу жизни миротворцев. Москва должна ужесточить свою позицию»

Ситуация в Карабахе вновь омрачена новыми жертвами среди азербайджанских военных. 14 октября солдат Гамзаев Афган Бахрам оглу был убит снайперским огнем, открытым незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы. Безусловно, эскалация конфликта реализуется неслучайно.

Как отмечает в своем заявление азербайджанский МИД, провокация, совершенная незаконными армянскими вооруженными формированиями при поддержке Армении является грубым нарушением обязательств Армении по трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, и способствует обострению ситуации в регионе, демонстрирует реваншистскую позицию армянской стороны, а также попытки воспрепятствовать деятельности российских миротворцев.

Однако, вполне понятно, что циничное убийство азербайджанского военного совершено армянскими боевиками оттуда, где они никак быть не должны.

Почему продолжаются провокации армянских боевиков, в то время как проводятся мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией при посредничестве России? Кто виноват в этих провокациях?

«Армянские сепаратисты не желают политического урегулирования ситуации, это попытка сорвать достижения мирных договоренностей между Азербайджаном и Арменией, в частности, подписания мирного договора. И, соответственно, все эти провокации преследуют цель максимально осложнить политическое урегулирование и создать опасные претенденты. Я уже говорил, что тут главная задача – столкнуть лбом Азербайджан и Россию, поэтому провокации, угрожающие безопасности уже и российских миротворцев — это осознанная политика армянских сепаратистов».

Об этом заявил в беседе с Minval.az российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, анализируя новые провокации армянских сепаратистов в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе.

Дело в том, что Пашинян не контролирует ситуацию, которая развивается в этом сепаратистском анклаве, отмечает Коротченко. Поэтому, по его мнению, Пашинян может достигать каких угодно договоренностей – политика армянского лобби и армянских сепаратистов в любом случае нацелена на то, чтобы реализовать собственные замыслы по поводу своего будущего.

«И это будущее не в составе Азербайджана. Поэтому мирное урегулирование, политические договоренности не для них, курс на провокации будет продолжаться во все более опасных формах со стороны армянских сепаратистов», — подчеркнул российский эксперт.

Как считает Коротченко, Россия должна усилить политическое давление на Армению, ведь здесь уже стоит вопрос безопасности и российского миротворческого контингента.

«Провокации со стороны армянских сепаратистов ставят под угрозу жизни российских миротворцев. Здесь, безусловно, Москва должна ужесточить свою позицию и политику, чтобы совершенно четко всем армянским элитам послать сигнал о том, что Москва привержена всем пунктам трехстороннего соглашения, но где, к сожалению, не выполнен главный пункт – вывод незаконных армянских вооруженных формирований из Карабаха. Пока они там остаются, провокации будет продолжаться, поэтому Москва должна определиться в своей политике более жесткого реагирования и давления на Армению», — подчеркнул наш собеседник.

В.Мансуров