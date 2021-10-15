Алиев: Дома и здания были разобраны на кирпичи и проданы в Армению и Иран

В городе Шуша Арменией разрушены 16 из 17 существовавших до оккупации мечетей. Одна была оставлена для демонстрации «толерантности» и при пособничестве так называемых специалистов из Ирана была попытка представить ее как персидскую.

Об этом президент Ильхам Алиев сказал на заседании Совета глав государств СНГ. Он подчеркнул, что на оккупированных территориях дома и здания были разобраны на кирпичи и были проданы в Армению и Иран.

«Также нанесен огромный ущерб природе, около 60 тысяч гектаров лесов было вырублено, распилено и продано в Армению и Иран», — отметил Президент.