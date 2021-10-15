Алиев заявил о готовности Азербайджана начать переговоры с Арменией по делимитации границы

«Война и конфликт остались в истории. Мы готовы начать переговоры с Арменией по делимитации границы при условии взаимного признания территориальной целостности, и готовы также начать переговоры по мирному соглашению с Арменией».

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на заседании, проводимом в формате видеоконференции Совета глав государств Содружества Независимых Государств, сообщает АЗЕРТАДЖ.

«Азербайджан как страна-победитель готов к нормализации отношений. Надеемся, что Армения не упустит этот исторический шанс», — добавил глава государства.