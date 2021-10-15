Ильхам Алиев отметил особую роль Путина в прекращении войны в Карабахе

«Хотел бы еще раз отметить особую роль президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в прекращении военных действий, что позволило избежать тысяч жертв с обеих сторон».

Об этом президент президент Ильхам Алиев сказал во время выступления на заседания Совета Глав государств СНГ, прошедшем 15 октября в онлайн-формате, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Он подчеркнул, что в соответствии с трехсторонним заявлением Армения вывела свои оккупационные силы с оккупированной части Агдамского, Лачинского и Кяльбаджарского районов Азербайджана.

«До этого вооруженные силы Азербайджана освободили более 300 городов и сел на поле боя. Таким образом, конфликт был решен, как уже отмечалось военно-политическим путем. Также в соответствии с трехсторонним заявлением в карабахский регион Азербайджана были введены российские миротворцы. Для решения вопросов с открытием транспортных коммуникаций создана рабочая группа под председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении», — сказал Ильхам Алиев.