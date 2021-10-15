«Странно, что в Ереване расслабились. Баку может реализовать проект Зангезура, опираясь на правовое основание»

«Ещё накануне визита Пашиняна в Москву я говорил, что сенсаций здесь ждать не надо, визит ничего не изменит, как всё шло, так и будет идти. Переговоры, как всегда, касались двух главных тем: дальнейшее урегулирование ситуации вокруг Карабаха, с выполнением всех ранее достигнутых договорённостей, а также развитие российско-армянских отношений. Но если процесс затянется, то это может быть болезненно для Еревана, но не для Баку».

Об этом сказал в беседе с Minval.az российский эксперт-международник Григорий Трофимчук.

Как считает эксперт, трёхсторонняя встреча лидеров трёх государств тоже вполне возможна, однако для этого нужна хоть какая-то подвижка в процессе реализации «ноябрьского» документа. Но «пока что не двигается ничего: ни коридоры, ни границы».

«Многие думали, что Кремль заставит Пашиняна реализовывать договорённость по Зангезурскому коридору, однако этот вопрос Баку и Ереван читают, в тексте ноябрьского соглашения, по-разному: кто-то видит там слово «Зангезур», а кто-то нет. Это примерно то же самое, как и с текстом договорённостей по Донбассу «Минск-2», который стороны тоже читают по-своему, а иногда даже задом наперёд. Однако раз Москва открыто не возражает против того, что в тексте от 10 ноября имеется также и зангезурская тональность, то значит, Москва не против. Другими словами, Баку может всегда реализовать этот проект на практике, абсолютно по той же самой схеме, как это произошло недавно и с семью оккупированными районами. То есть, опираясь на имеющееся правовое основание. Странно, что в Ереване расслабились, не понимая таких простых вещей», – отметил Трофимчук.

Что касается Ирана, то, по словам политолога, в этом вопросе Москве предостерегать Ереван уже не надо. Все прекрасно понимают, что если иранский «пласт» сойдёт с места, тем более, с заходом иранского военного контингента на территорию Армении, то новая война, уже на более серьёзном уровне, чем просто карабахская, здесь гарантирована всем.

«А у Азербайджана и Турции будут полностью развязаны руки, так как Иран не вписался в новый расклад вокруг Карабаха, он несколько опоздал. Фактически, общая внешняя ситуация для Тегерана выглядит и просто, и страшно: ему надо воевать, чтобы попытаться одновременно решить все свои проблемы. В противном случае его попытаются отрезать от связей с Китаем и всеми остальными коммуникациями», – говорит наш собеседник.

Как считает Трофимчук, Ирану и Москве можно было бы, теоретически, найти пути реагирования на практически общие вызовы в свою сторону, если бы и там, и там к процессу заранее были подключены не только одни чиновники и военные, а те, кто смотрит на стратегическую ситуацию под креативным углом.

«Но этого, как всегда, не случилось. Поэтому для Ирана одинаково плохо и та ситуация, если он будет давить на педаль, и та, если он снимет ногу с этой педали, так как от него тогда не отстанут в любом случае», — отметил эксперт.

По мнению Трофимчука, Тегеран проигрывает Баку информационно. Но и Баку должен понимать, как теперь действовать дальше, ведь ситуация на Южном Кавказе в свои прежние контуры уже не вернётся.

В.Мансуров