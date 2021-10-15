Россию взволновали темпы массового бегства армян из Карабаха

Российские власти и российские миротворцы, дислоцированные в Карабахском регионе Азербайджана, «крайне обеспокоены» темпами эмиграции армян из Карабаха. Об этом пишет ереванская газета «Грапарак».

«Они полагают, что вследствие эмиграции может измениться демографическая картина, а земля, на которой не живут люди, больше не будет нуждаться в защите. Когда исполнится 5-летний срок дислокации миротворцев и выяснится, что число армян в Карабахе сильно сократилось, вопрос их присутствия также может повиснуть в воздухе», – пишет газета.