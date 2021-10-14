Дэниэл Крэйг предпочитает бары для геев

Британский актер Дэниэл Крэйг объяснил, почему любит отдыхать в барах для представителей ЛГБТ-сообщества. По словам звезды «бондианы», в таких заведениях царит дружелюбная атмосфера и не случается серьезных конфликтов. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Complex.

«В барах для гетеросексуалов обязательно найдется какой-нибудь агрессивный подонок. Я просто устал от этого. А еще я знакомился там с девушками. Туда приходит много девушек именно по тем причинам, по которым хожу туда я», — сказал Крэйг.

Он также вспомнил забавный случай, когда журналисты «поймали» его в гей-баре с другом.

«Была приятная ночь, мы говорили об изменениях в моей жизни, напились. И я предложил: «О, давай пойдем в бар». Ирония заключается в том, что нас как бы поймали. Но это было довольно странно, потому что мы не делали ничего плохого», — поделился актер.