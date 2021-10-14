Минобороны Азербайджана: Пьяные армянские боевики устроили пальбу друг по другу

На территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, произошла перестрелка между незаконными армянскими вооруженными отрядами.
Сначала несколько пьяных боевиков противоположной стороны вступили в рукопашную с другими товарищами.
Затем на месте их нахождения произошел взрыв.
По предварительной информации, в результате стрельбы есть погибшие и раненые с противоположной стороны.
Заявляем, что Азербайджанская Армия не имеет никакого отношения к случившемуся. Об этом информирует Минобороны Азербайджана.