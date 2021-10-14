Борец Рафик Гусейнов возглавил мировой рейтинг

Азербайджанский борец Рафик Гусейнов после победы на чемпионате мира в Осло возглавил мировой рейтинг борцов в весовой категории до 82 килограммов.

Объединенный мир борьбы (UWW) обнародовал обновленный рейтинг борцов планеты, сформированный по итогам недавнего чемпионата мира в Осло. Азербайджанский борец греко-римского стиля Рафик Гусейнов, завоевавший в Осло золотую медаль, возглавил рейтинг борцов не тяжелее 82 килограммов, уточняет «Спутник».

В активе Гусейнова, который в этом году также стал бронзовым призером Олимпийских игр-2020 в Токио, 70 баллов — на девять баллов больше, чем у ближайшего преследователя — чемпиона Европы из России Адлана Акиева, которого Рафик одолел в ходе ЧМ в Осло.