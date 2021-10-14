«Зона безответственности» российских миротворцев

По кому ударят провокации армянских террористов?

В Карабахе — очередной теракт. Вечером 14 октября снайперским выстрелом с территории, где размещены российские миротворцы, убит азербайджанский военнослужащий Хамзаев Афган Бахрам оглу. Как подчеркнули в минобороны Азербайджана, «совершение этого террористического акта незаконными армянскими вооруженными формированиями, поддерживаемыми Арменией, во время встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Минске при посредничестве Российской Федерации является умышленной провокацией. Это еще одно доказательство политики Армении, направленной на преднамеренное обострение ситуации в регионе, препятствование выполнению положений трехсторонней декларации, подписанной 10 ноября 2020 года».

Добавим от себя: армянские террористы повышали градус своих провокаций в течение нескольких дней. Сначала — фейковые обвинения в адрес Азербайджана в «убийстве тракториста». Затем армянские бандформирования обстреляли у посёлка Козлукорпу азербайджанскую гражданскую автоколонну, которая следовала из посёлка Суговушан Тертерского района Азербайджана в Кельбаджарский район. Повреждения получил автомобиль азербайджанской военной полиции. На следующий день Вооруженные силы Азербайджана перехватили квадрокоптер, запущенный незаконными армянскими вооружёнными формированиями из-за спин российских миротворце в направлении Физулинского района. И вот теперь — убийство азербайджанского военнослужащего.

Сказать, что вся эта цепочка событий вызывает самые серьёзные вопросы к российским миротворцам — ничего не сказать. Движение азербайджанских колонн давно «нервирует» армянских националистов. Но, если кто забыл, азербайджанские автоколонны следуют через зону ответственности миротворцев в сопровождении этих самых миротворцев. Время четко оговаривается. В начале и конце колонны идут российские бронеавтомобили «Тигр». Это мера именно на случай подобных провокаций. То, что попавшая под огонь колонна строительной техники двигалась в сопровождении миротворцев, признали даже они сами в своём релизе, где, кстати, используются исключительно армянские географические названия сел и поселков даже в том случае, если эти посёлки расположены вне зоны действия МС. И как, интересно, отреагировали на стрельбу миротворцы? Они что, не заметили, что по колонне стреляют? Или посчитали «не в нас палят — ну и ладно»?

Есть вопросы и с квадрокоптером. Физулинский район — это еще и новый аэропорт, который уже очень скоро вводится в действие, а игры с дронами вблизи воздушных гаваней по понятным причинам не допускаются. Более того, речь, как подчеркивают в военном командовании, идет о попытке провести разведывательный полет. Что уже само по себе достаточно красноречиво свидетельствует о планах армянской стороны. Точно так же армянские агрессоры запускали в направлении азербайджанских позиций и бытовые квадрокоптеры, которое использовали как разведывательные, и те же «игрушки» с прицепленными к ним гранатами или кустарными взрывными устройствами, что более всего напоминает тактику йеменских хуситов, накануне нового витка своей вооружённой агрессии. И то, что 44-дневная война закончилась разгромом Армении, еще не отменяет того факта, что началось все с вооруженных провокаций Еревана. И что же — миротворцы, профессиональные военные, всего этого не понимают? Совсем недавно эти самые миротворцы проводили учения по борьбе с беспилотниками. И что же — там забыли отработать, как действовать, если квадрокоптер запускают из-за спин россиян? И, наконец, как объяснить снайперский огонь по азербайджанским позициям? Миротворцы приняли снайперскую винтовку за огородный инвентарь?

Есть, конечно, версия: в Карабахе сложный рельеф, горно-лесистая местность, миротворцы могли просто физически не уследить. Изложить ее можно. А вот поверить затруднительно. Цифра в 1960 миротворцев появилась не по принципу генерации случайных чисел. Она была определена именно с учетом тех задач, которые этим самым миротворцам придется решать. И что же: на установку каруселей и раздачу гуманитарной помощи резервов личного состава МС хватает, а вот на решение своих прямых задач — уже нет?

И самое главное, как так объяснить, что в зоне ответственности, вернее, в зоне безответственности миротворцев по-прежнему находятся армянские бандформирования? Чем заняты российские миротворцы — они разоружают бандформирования или крышуют их? Какой свободой рук обладают армянские террористы в Карабахе, если позволяют стрелять по азербайджанским военнослужащим из-за спин российских миротворцев? Это «приказ сверху» или же с ними договорились на месте? Гадать можно долго. Но в чем не приходится сомневаться, так это в том, что армянская сторона, организовав теракт именно во время нового раунда дипломатических переговоров при российском посредничестве, назовём вещи своими именами, подставила прежде всего саму же Россию.

А вот тут нужен экскурс в историю. На фоне обострения отношений Баку и Тегерана в азербайджанском экспертном сообществе неоднократно вспоминали, как весной 1992 года Иран взялся посредничать между Азербайджаном и Арменией. Но 9 мая, как раз в тот день, когда в Тегеране проходили переговоры, Армения оккупировала Шушу. Иран, напомним в который уже раз, после такого плевка в лицо отмолчался. И на этом его посредническая миссия закончилась — ввиду утраты доверия.

Сегодня, конечно, армянские террористы уже не могут позволить себе наступательные операции и захват новых территорий. Приходится ограничиваться «всего лишь» убийствами азербайджанских военнослужащих. Но «почерк» остается прежним. И теперь очень многое в регионе будет зависеть от реакции России. Которой по крайней мере стоило бы сделать выводы из провала иранского посредничества в 1992 году. Для успешного посредничества необходимо прежде всего доверие. А это доверие зависит не только и не столько от того, что говорится за закрытыми дверями дипломатических встреч — куда важнее происходящее «в поле».

И самое главное, сегодня уже не та ситуация, когда мнение и законные интересы Азербайджана можно безнаказанно игнорировать.

Нурани