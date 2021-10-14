Снайпер сепаратистов убил азербайджанского солдата в Карабахе

Незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, в очередной раз совершили террористический акт.

Военнослужащий азербайджанской армии Хамзаев Афган Бахрам оглу был убит в результате снайперского огня, открытого незаконными армянскими вооруженными формированиями 14 октября в 18:15.

Руководство Минобороны Азербайджана выражает глубочайшие соболезнования родным и близким шехида и желает им терпения!

В Совместный российско-турецкий центр мониторинга направлен запрос на расследование этого теракта.

Совершение этого террористического акта незаконными армянскими вооруженными формированиями, поддерживаемыми Арменией, во время встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Минске при посредничестве Российской Федерации является умышленной провокацией. Это еще одно доказательство политики Армении, направленной на преднамеренное обострение ситуации в регионе, препятствование выполнению положений трехсторонней декларации, подписанной 10 ноября 2020 года.

В соответствии с законодательством Азербайджанской Республики будут предприняты решительные шаги по нейтрализации и привлечению к ответственности незаконных армянских вооруженных формирований, совершивших этот террористический акт.