Азербайджанские бойцы получили награды за выполнение миссии в Афганистане

Приказом министра обороны награждена группа военнослужащих Азербайджанской Армии, принимавших участие в миссии «Решительная поддержка» в Исламской Республике Афганистан, сообщает Минобороны Азербайджана.

Состоялась церемония вручения наград азербайджанским миротворцам, представившим нашу страну и армию на высоком уровне, проявившим храбрость и самоотверженность при исполнении служебных обязанностей и выполнении поставленных задач.

Генерал-майор Кянан Сеидов довел до личного состава приказ министра обороны и вручил военнослужащим медали Азербайджанской Республики «За доблесть» и «За отличие в военной службе».

Отметим, что 7 октября текущего года соответствующим Распоряжением президента Азербайджанской Республики военнослужащие, принимавшие участие в миссии «Решительная поддержка» в Афганистане, были также награждены медалями “За отвагу” и “За военные заслуги”.