Азербайджан отверг в суде ООН требование Армении

Требование Армении ввести временные обеспечительные меры в отношении Азербайджана из-за расовой дискриминации должно быть отвергнуто Международным судом ООН. Об этом заявил в четверг на слушаниях представитель азербайджанской стороны Эльнур Мамедов.

Как говорится в поданном ранее Арменией требовании, цель обеспечительных мер заключается в том, чтобы защитить и сохранить права Армении и права армян от дальнейшего ущемления, и предотвратить усугубление спора до вынесения решения по существу дела. Мамедов в свою очередь назвал доводы армянской стороны «неточными», указав, что в ходе слушаний будет разъяснена позиция Баку, «почему просьба Армении о временных обеспечительных мерах должна быть полностью отклонена».

«Президент Республики Азербайджан Ильхам Алиев неоднократно подтверждал приверженность Азербайджана базовым ценностям равенства, многообразия и уважения человеческого достоинства», — сказал он. Мамедов обвинил Армению в поддержке националистической идеологии, будучи моноэтническим государством.

По словам представителя, Баку начал расследование и выдвинул обвинения против азербайджанских военнослужащих, подозреваемых в совершении преступлений в отношении армян в ходе конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году. «В то же время Армения игнорирует наши призывы сделать то же самое и расследовать преступления, совершенные против азербайджанцев», — приводит его слова ТАСС.