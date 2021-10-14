Баку и Париж обсудили вопрос утилизации мин

Сегодня руководитель Рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям между Азербайджаном и Францией Солтан Мамедов и члены группы провели встречу с представителями Национальной комиссии Франции по утилизации противопехотных мин.

Как говорится в сообщении отдела прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, Солтан Мамедов отметил, что проходит год с тех пор, как в результате 44-дневной Отечественной войны Азербайджан освободил свои земли, которые были оккупированы Арменией на протяжении 30 лет.

Он подчеркнул важность визита в Азербайджан представителей Национальной комиссии Франции по утилизации противопехотных мин.

С.Мамедов рассказал о нынешнем состоянии азербайджано-французских связей, созидательных и восстановительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных территориях, о проблеме минных полей, мешающих восстановительным работам.

Было подчеркнуто, что предоставление Арменией Азербайджану карт всех минных полей устранило бы угрозу жизни и здоровью десятков тысяч наших граждан, ускорило бы восстановление освобожденных от оккупации территорий и процесс возвращения вынужденных переселенцев.

Президент Национальной комиссии Франции по утилизации противопехотных мин Жерар Шенель рассказал о представляемой им комиссии, опыте Франции в плане решения проблемы мин и НРБ, отметил, что его страна намерена сотрудничать с Азербайджаном в этой сфере.