Байрамов раскрыл Лаврову и Мирзояну позицию Азербайджана по постконфликтной ситуации в регионе

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов 14 октября 2021 года встретился со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном. Об этом говорится в информации Министерства иностранных дел Азербайджана.

Встреча состоялась в Минске в рамках Совета министров иностранных дел СНГ, также в ней принял участие министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

На встрече министр Байрамов озвучил позицию Азербайджана по постконфликтной ситуации в регионе и нормализации отношений между двумя странами. Он также подчеркнул важность полной реализации трехсторонних заявлений, подписанных 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Было заявлено, что в Азербайджане готовы к нормализации отношений с Арменией на основе уважения принципов международного права, в частности суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ. В этой связи отмечено, что важно начать переговоры о процессе делимитации границы Азербайджана с Арменией. Также было подчеркнуто значение реализации договоренностей об открытии всех транспортных коммуникаций в регионе.

Глава азербайджанского МИД отметил опасность наземных мин в освобожденных районах, что является прямой угрозой для жизни людей, и подчеркнул необходимость предоставления Арменией точных минных карт. Министр также рассказал о восстановительных работах, проводимых на освобожденных территориях.

Российская сторона приветствовала выраженный руководством Азербайджана и Армении обоюдный настрой на нормализацию отношений двух стран. Об этом говорится в комментарии МИД РФ.

Москва подтвердила готовность всемерно содействовать этому процессу как в национальном качестве, так и по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, говорится в сообщении.

В комментарии МИД РФ отмечается, что с учетом приближающейся годовщины принятия заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта проведен обзор выполнения трехсторонних договоренностей. Стороны констатировали, что большинство положений указанного заявления успешно выполняется и условлено активизировать работу по остающимся вопросам.