Еще один автобус в Баку переходит на BakıKart

С завтрашнего дня проезд в автобусах, следующих по маршруту №131 (поселок Маштага — Центр обмена транспортом, находящийся рядом со станцией метро «Короглу»), будет оплачиваться через BakıKart.

Об этом сообщает Бакинское транспортное агентство.

Пополнить баланс карты можно онлайн (https://online.bakikart.az), либо на терминалах, установленных в маркетах OBA в Сабунчинском районе по следующим адресам:

— Пос. Маштага, ул. Гейбата Гейбатова, 44

— Пос. Маштага, ул. Б.Багирова

— Пос. Сабунчи, городское шоссе

— Пос. Маштага, ул. Бабека, 336

— Ул. Октябрьская, Забрат

— Пос. Забрат, ул. Нариманова, 23

— Ул. Садига Джафарова 26, Забрат

— Пос. Савалан

— Пос. Маштага, ул. Гейбата Гейбатова, 63

— Мухаммедали Шафаи 37