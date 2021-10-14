Еще один автобус в Баку переходит на BakıKart

С завтрашнего дня проезд в автобусах, следующих по маршруту №131 (поселок Маштага — Центр обмена транспортом, находящийся рядом со станцией метро «Короглу»), будет оплачиваться через BakıKart.
Об этом сообщает Бакинское транспортное агентство.
Пополнить баланс карты можно онлайн (https://online.bakikart.az), либо на терминалах, установленных в маркетах OBA в Сабунчинском районе по следующим адресам:
— Пос. Маштага, ул. Гейбата Гейбатова, 44
— Пос. Маштага, ул. Б.Багирова
— Пос. Сабунчи, городское шоссе
— Пос. Маштага, ул. Бабека, 336
— Ул. Октябрьская, Забрат
— Пос. Забрат, ул. Нариманова, 23
— Ул. Садига Джафарова 26, Забрат
— Пос. Савалан
— Пос. Маштага, ул. Гейбата Гейбатова, 63
— Мухаммедали Шафаи 37