Секретарь Совбеза Армении: Ереван готов под своим суверенным контролем предоставить дорогу Азербайджану и Турцию

«Армения никогда не обсуждала, не обсуждает, не будет обсуждать какие-либо вопросы по коридорной логике. Мы не только передали этот подход нашим партнерам, но и регулярно упоминали об этом публично. Более того, в предвыборный период в городе Капан премьер-министр Пашинян заявил, что коридора не было, нет и не будет».

Об этом заявил в интервью иранскому агентству «Тасним» секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

Он отметил, что Армения готова предоставить дорогу, открыть дороги, то есть обеспечить все существующие дороги, чтобы Азербайджан и Турция могли использовать эти дороги для передвижения.

«Но все эти дороги будут находиться под суверенным контролем Армении, и по этому поводу мы публично высказались и сказали об этом нашим партнерам», — заявил секретарь Совета безопасности.