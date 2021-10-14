Азербайджан и «Лукойл» обсуждают проекты в области альтернативной энергетики

«Лукойл» интересуется не только нефтяными и газовыми месторождениями в Азербайджане, обсуждаются проекты и в области альтернативной энергетики. Об этом заявил журналистам министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в кулуарах Российской энергетической недели.

«Лукойл» наш давний партнер, мы тесно работаем. Это [Шах-Дениз] наш не первый проект. «Лукойл» сегодня проявляет интерес также не только к нефтяным и газовым месторождениям, также и к альтернативной энергетике. Мы консультируемся, работаем», — сказал он.