Джейхун Байрамов: Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией

«Несмотря на все трудности, Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией на основании уважения принципов международного права, в частности суверенитета, территориальной целостности государств и неприкосновенности границ», заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на заседании Совета министров иностранных дел стран-членов СНГ в Минске.

Он отметил, что Азербайджан призывает начать процесс делимитации и демаркации границ с Арменией с соблюдением указанных принципов.

Министр подчеркнул приверженность Азербайджана выполнению обязательств, вытекающих из трехсторонних заявлений, в том числе договоренностей по открытию всех коммуникаций в регионе.

Была выражена уверенность в том, что открытие коммуникаций принесет пользу всем государствам региона и усилит роль Южного Кавказа в международных транспортных проектах, сообщает АПА.