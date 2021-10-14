В ОДКБ заявили, что договоренностей по Карабаху достаточно для политического урегулирования



Договоренностей по Карабаху достаточно для окончательного политического урегулирования в регионе. Об этом заявил в четверг на брифинге начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

«При посредничестве РФ боевые действия удалось остановить. Достигнутые на настоящее время договорённости способствуют формированию необходимых условий для окончания политического урегулирования кризиса вокруг Карабаха», — сказал Сидоров.

По его словам, несмотря на то, что с мая 2021 года отмечались периодические нарушения режима прекращения огня, в настоящее время наблюдается устойчивая тенденция к налаживанию конструктивного диалога между сторонами.