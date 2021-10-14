Умерла бывшая супруга Полада Бюльбюльоглу Бэла Руденко

Бывшая супруга Полада Бюльбюльоглу, оперная певица, народная артистка СССР Бэла Руденко умерла в возрасте 88 лет.

Об этом в четверг сообщил российский критик Андрей Плахов в Facebook.

«На 89-м году жизни умерла выдающаяся оперная певица Бэла Андреевна Руденко», — говорится в сообщении.

Бэла Руденко родилась 18 августа 1933 года в поселке Боково-Антрацит (ныне — город Антрацит) Луганской области Украинской ССР. В 1973-1988 годах — солистка оперной труппы Государственного академического Большого театра. Исполняла партии в операх: «Руслан и Людмила» и «Иван Сусанин» Михаила Глинки, «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини, «Риголетто» и «Травиата» Джузеппе Верди, «Царская невеста» и «Садко» Николая Римского-Корсакова, «Иоланта» Петра Чайковского. Выступала в оперных театрах Франции, Великобритании, Италии, Швеции, Японии, Канады, США, исполняла концертные и камерные программы в СССР и за рубежом. В 1992 году завершила сольную карьеру, после чего возглавила Фонд развития Большого театра. В 1995-1999 годах являлась художественным руководителем оперной труппы Большого театра. В 1977-2017 годах преподавала в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Профессор (1989). Народная артистка СССР (1960).