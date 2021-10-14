Завтра в Баку будет тепло

Обнародован прогноз погоды на 15 октября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер, сообщили в МЭПР.

Температура воздуха ночью составит 13-16, днем-19-21 градус тепла. В Баку температура воздуха ночью составит 14-16, днем — 19-21 градус тепла. Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана погода будет в основном без осадков. Но есть вероятность, что в некоторых местах днем будет идти моросящий дождь. Ночью и утром местами будет туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-16, днем — 20-25 градусов тепла, в горах ночью — 3-8, днем — 8-13 градусов тепла.