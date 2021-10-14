Узбекистан: вопрос размещения американских войск на территории страны не стоит

Вопрос размещения на территории Узбекистана антитеррористических подразделений США не стоит и не обсуждается. Об этом сообщил руководитель информационной службы Министерства обороны республики Бахром Зульфикаров в комментарии ТАСС.

По его словам, руководство страны не получало от Пентагона соответствующих сообщений. Кроме того, отметил он, Узбекистан в любом случае будет вынужден отказать США в данной просьбе, так как это запрещено Конституцией и не предусмотрено оборонной доктриной страны.

Зульфикаров также добавил, что Пентагон не направлял Узбекистану официальный запрос на визит делегации в республику. «Подтвердить эту информацию не могу, потому что ничего официально мы не получали», — заявил пресс-секретарь оборонного ведомства Узбекистана.