Озвучено обещание Биньямина Нетаньяху Путину

Бывший премьер-министр Биньямин Нетаньяху после ухода с поста главы правительства пообещал президенту России Владимиру Путину скоро вернуть должность, сообщает портал Axios со ссылкой на источник из окружения Нетаньяху и европейского дипломата.

Отмечается, что сообщение было передано через посла России Анатолия Викторова, который, в свою очередь, передал личное письмо от российского лидера.

Отмечается, что у Путина и Нетаньяху всегда были теплые отношения, которые стали еще лучше после начала российской военной кампании в Сирии в 2015 году. Бывший израильский лидер делал акцент на этом и во время избирательных кампаний, например используя в своей агитации фото с Путиным.