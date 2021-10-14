Незабываемый вечер творчества Низами, Кара Караева и Фикрета Амирова в Польше

В польском городе Калиш состоялся потрясающий симфонический концерт Azərbaycan Notası — Simfonik Konserti под управлением главного дирижера и музыкального руководителя Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженного артиста Азербайджана Эйюба Гулиева.

Концерт был посвящен 880-летию со дня рождения гениального поэта и мыслителя Низами Гянджеви.

На концерте выступили Симфонический оркестр Калишской филармонии и известный альтист, доцент Музыкальной академии в Гданьске Кшиштоф Тимендорф, и на нем впервые в Польше прозвучали фрагменты из балетов «Низами» Фикрета Амирова и «Семь красавиц» Гара Гараева, а также сюита Эрнеста Блоха, произведение Andante Cantabile и Симфония № 6 Петра Чайковского.

Гостями вечера стали вице-мэр города Калиш Гжегож Кулавеник, известный польский дирижер Павел Котла, меломаны, а также наши соотечественники, проживающие в Польше.

Перед началом концерта известный польский музыковед Витольд Папрочки подробно рассказал зрителям о музыкальных произведениях, которые прозвучат в программе.

Посол Азербайджана в Польше Наргиз Гурбанова выразила признательность за поддержку в проведении мероприятия вице-мэру города Калиш Гжегожу Кулавенику и польскому дирижеру Павлу Котле.

Было отмечено, что в программу концерта вошли музыкальные сочинения, созданные на основе творческого наследия выдающегося поэта и мыслителя Низами Гянджеви, 880-летие со дня рождения которого отмечается в нынешнем году.

Наргиз Гурбанова подчеркнула, что в 2022 году будут отмечаться три знаменательных юбилея, связанных с историей азербайджано-польских отношений.

Затем начался концерт, и каждое музыкальное сочинение зрители встречали продолжительными аплодисментами.

В антракте гости вечера смогли насладиться азербайджанскими национальными сладостями.