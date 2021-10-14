Российские миротворцы провели комплексную тренировку в Карабахе



Военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе провели комплексную тренировку на 27-и наблюдательных постах, сообщает оборонное ведомство России.

В ходе тренировки были отработаны действия по предотвращению возможных нарушений, провокационных действий и отражению нападения на наблюдательный пост.

Для усиления обороны поста были задействованы дежурные подразделения на бронетранспортерах БТР-82А. В тренировке приняли участие и минометные расчеты российского миротворческого контингента. Артиллеристы отработали действия по занятию огневых позиций, наведению орудий на указанные цели по координатам, а также тактические нормативы по разведке целей и смене огневых позиций.