Конгресс Перу принял заявление по случаю Дня памяти Азербайджана

По инициативе члена Перуанского Конгресса Хосе Энрике Орена Конгресс принял заявление по случаю 27 сентября — Дня памяти.

Как передает посольство Азербайджана в Мексике, в документе говорится, что в 2020 году, после почти 30 лет оккупации Арменией международно признанных территорий, Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и обеспечил безопасное и достойное возвращение около миллиона вынужденных переселенцев в свои родные края.

В завершение народу Азербайджана были выражены глубокие соболезнования в память всех шехидов, сражавшихся за свободу своей Родины.