Талибы потребовали переименовать «Базар Буша» в Кабуле

Пришедшее к власти в Афганистане движение «Талибан» потребовало переименовать рынок в Кабуле «Базар Буша» (Bush Bazaar), на котором продавались иностранные товары, рассказали РИА Новости местные продавцы.

По словам одного из владельцев торговой лавки на рынке, новая вывеска с названием «Моджахеды» (Mujahideen) появилась при входе.

Он рассказал, что этот рынок появился после вторжения американских войск в Афганистан в 2001 году.

Ранее талибы уже переименовали аэропорт в Кабуле, убрав из названия воздушной гавани упоминание экс-президента Афганистана Хамида Карзая, а также педагогический университет в Кабуле, из названия которого также было убрано имя бывшего президента Афганистана, убитого в 2011 году, профессора Бурхануддина Раббани.