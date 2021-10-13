Саакашвили рассказал, почему вернулся в Грузию

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили признался, что причиной его возвращения на родину стала в первую очередь «непреодолимая, безграничная тоска». Об этом говорится в его письменном интервью оппозиционной грузинской телекомпании «Мтавари архи».

По словам политика, каждую ночь ему снились разные места в стране — подъезд его дома, улица Пекина, «Руставели, Вера и 51-я школа, Первая экспериментальная школа, Боржоми, Батуми, Анаклия, Гагра».

«Во-вторых, это был рациональный, долго продуманный вывод. Когда я смотрю на демографию, геополитику, крах внутренних институтов, я думаю, что мы уже двигались в зону за этой чертой, что было бы невозможно вернуться обратно», — заявил Саакашвили.

Бывший глава государства также указал, что ранее уже пытался вернуться в Грузию, однако эта попытка чуть не обернулась для него трагически.

«Я долго готовился. Это была не первая моя попытка приезда. Все вышло не совсем так, как я планировал, что-то было сделано так, что моя первая попытка чуть не завершилась трагически. В целом это был не рейс бизнес-классом, и ни то, что сейчас описывают в СМИ», — сообщил Саакашвили.