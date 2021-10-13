Баку выступил с заявлением о мероприятии Движения неприсоединения в Белграде

Азербайджан, являющийся председателем Движения неприсоединения, распространил итоговый документ в связи с прошедшим в Белграде мероприятием высокого уровня, которое было посвящено 60-летию организации.

Как говорится в сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана, в документе отмечается, что страны-участницы Движения неприсоединения высоко отметили организованное Азербайджаном и Сербией в Белграде мероприятие.

Страны выразили удовлетворение растущей эффективностью организации, несмотря на новые угрозы международному миру и безопасности.

Проанализировав возрастающее в мире политическое напряжение, расизм, ксенофобию, влияние пандемии коронавируса на социально-экономическое состояние стран, члены организации подчеркнули значимость международного сотрудничества и мобилизации усилий.

В документе подчеркивается высокая оценка инициативам президента Азербайджана, в том числе в сфере борьбы с коронавирусом, а также в связи с постковидным восстановлением мира.