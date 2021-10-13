В США допускают «другие варианты» решения ядерной проблемы Ирана

США считают дипломатию самым эффективным путем решения ядерной проблемы Ирана, однако в случае неудачи на дипломатическом уровне рассмотрят и другие варианты решения вопроса, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы рассмотрим любую опцию в том, что касается решения вызовов со стороны Ирана. Мы все еще полагаем, что дипломатия — это самый лучший и эффективный путь, но для дипломатии нужно участие двух сторон, а мы со стороны Ирана не видим готовности к этому», — приводит его слова «Интерфакс».

Блинкен отметил, что Иран продолжает работу над своей ядерной программой, включая обогащение урана, применение более совершенных центрифуг.