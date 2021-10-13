Гафарова рассказала Матвиенко о преступлениях армян

Парламентская делегация, руководимая председателем Милли Меджлиса Aзербайджана Сахибой Гафаровой, находится в Российской Федерации для участия в Третьем Евразийском женском форуме. В рамках визита 13 октября прошла встреча председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.

Как говорится в сообщении отдела по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, Валентина Матвиенко поприветствовала Сахибу Гафарову и отметила важность Третьего Евразийского женского форума и обсуждаемых на нём вопросов. Она отметила, что, подобные съезды создают условия для всестороннего обсуждения непосредственного участия женщин в мировых процессах. По словам В.Матвиенко, то, что представляющие разные страны женщины-депутаты собираются на таких мероприятиях, весьма важно с точки зрения развития межпарламентских связей и парламентской дипломатии.

Выразив удовлетворение ростом отношений между Азербайджаном и Россией, В.Матвиенко отметила роль, сыгранную законодательными органами двух государств в достижении текущего уровня взаимодействия.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова коснулась высокого уровня организации Третьего Евразийского женского форума, отметила, что такие встречи предоставляют возможность для обсуждения гендерных вопросов и перспектив межпарламентского сотрудничества.

Во время беседы председатель Милли Меджлиса подчеркнула развитие отношений между Азербайджаном и Россией с опорой на стратегическое партнёрство и особо указала на роль глав двух государств в поступательном движении наших отношений. С.Гафарова также отметила, что регулярные официальные визиты президента Ильхама Алиева и президента Владимира Путина имеют важное значение для прогресса двусторонних связей.

Коснувшись межпарламентских отношений двух стран, Сахиба Гафарова сказала, что они играют особую роль в развитии двусторонних связей, подчеркнула, что в этом смысле всяческих похвал заслуживает деятельность групп дружбы Милли Меджлиса и Федерального Собрания, а также двусторонней межпарламентской комиссии двух законодательных органов.

Проинформировав о 44-дневной Отечественной войне Азербайджана и об освобождении нашей страной своих земель, Сахиба Гафарова сказала, что руководимая Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым наша победоносная армия благодаря своей отваге положила конец тридцатилетней оккупации наших земель Арменией. К тому же, Азербайджан своими силами добился исполнения резолюций Совета Безопасности ООН. Бывший карабахский конфликт сдан в архив истории трёхсторонним заявлением, которое президенты Азербайджана и России, а также премьер-министр Армении подписали в ноябре прошлого года. Председатель Милли Меджлиса отметила, что теперь на Южном Кавказе сложилась совершенно новая ситуация – конфликт остался в прошлом, а Азербайджан начал восстанавливать свои освобождённые от захватчика территории.

Председатель Милли Меджлиса довела до внимания, что Армения полностью разрушила ранее оккупированные ею города и сёла Азербайджана, а сейчас она прибегает к провокациям с целью помешать установлению мира и безопасности в регионе, отказывается выдать карты минных полей.

Сахиба Гафарова отметила, что согласно подписанному президентом Ильхамом Алиевым в июле текущего года Указу были заново проведены границы экономических регионов Азербайджана с созданием двух новых – Карабахского и Восточно-Зангезурского. Создание Зангезурского коридора имеет очень большое значение, так как он внесет большой вклад как в восстановление региональных коммуникаций, так и в развитие региона и обеспечение мира и безопасности.

Затем на встрече состоялся обмен мнениями о других вопросах, представляющих взаимный интерес.

Валентина Матвиенко со своей стороны отметила, что взаимодействие России и Азербайджана находится на беспрецедентно высоком уровне.

Она обратила внимание на доверительный характер российско-азербайджанских отношений, а также отметила заинтересованность Москвы и Баку в развитии динамичного диалога и многопланового сотрудничества.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что двустороннее взаимодействие между странами выведено на беспрецедентно высокий уровень. «Тон задает постоянное общение президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева», — пояснила сенатор, слова которой приводит сайт СФ.

Она уточнила, что парламентарии активно содействуют воплощению в жизнь достигнутых на высшем уровне договоренностей, ставящих целью развитие всего спектра связей Москвы и Баку.