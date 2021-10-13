Осборн: Жена и дочь заразились, а я — нет. Дьяволопоклонничество дает свои плоды

Всемирно известный рок-исполнитель Оззи Осборн пошутил, что дьявол защитил его от коронавирусной инфекции.

Жена исполнителя, Шерон Осборн, переболела COVID-19 в декабре, из-за чего ее даже пришлось госпитализировать на несколько дней. Переболела и дочь музыканта Келли Осборн, однако самому музыканту повезло, и ему удалось не заразиться инфекцией.

«Моя жена заразилась, моя дочь заразилась, а я — нет. Дьяволопоклонничество дает свои плоды!» — приводит его слова «Газета.ру» со ссылкой на Metal Hammer.

В 2020 году Осборн страдал от болезни Паркинсона, лечение от которой пришлось отложить из-за пандемии.