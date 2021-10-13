В Нидерландах монархам разрешено заключать однополые браки

Наследники королевского трона Нидерландов могут заключать браки с людьми любого пола, не опасаясь утратить право на престол. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в своем письме к парламенту, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The Guardian.

«В правительстве уверены, что наследник престола может также вступить в брак с человеком своего пола, — говорится в послании. — Таким образом кабинет министров не видит необходимости для наследника престола или короля отрекаться от престола, если он хочет заключить союз с партнером своего пола».

Письмо Марка Рютте стало ответом на запрос парламентариев из «Народной партии за свободу и демократию», направленный премьер-министру в конце сентября. В нем депутаты потребовали дать оценку правительственному заявлению от 2000 года, когда было объявлено, что наследник престола, желающий вступить в однополый брак, должен лишаться права на наследование.

«Полагаете ли вы, что это соответствует стандартам и ценностям Нидерландов в 2021 году», — спрашивали парламентарии.

Вопрос был поднят в связи с выходом в Нидерландах книги «Амалия, долг зовет» о жизни 17-летней наследницы короля Виллема-Александра принцессы Амалии. Ранее она заявляла, что откажется от ежегодного содержания на сумму €1,6 млн, которое полагается ей после 18 лет, поскольку оно причинит ей дискомфорт.

О личной жизни принцессы Амалии ничего не известно.

Однополые браки были легализованы в Нидерландах в 2001 году.