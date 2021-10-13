Глава ВР допустил сохранение высоких цен на нефть

Высокие цены на нефть могут сохраниться в ближайшие годы.

Об этом сказал глава BP Бернард Луни в кулуарах Российской энергетической недели.

«Я думаю, что мы можем увидеть высокие цены и в ближайшие годы», — сказал он.

Луни также назвал «вполне вероятной» цену нефти 100 долларов США за баррель. «Но наша работа не прогнозировать, а хорошо управлять своим бизнесом», — добавил глава компании, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, нефтяной рынок в настоящий момент работает, и на нем присутствует сбалансированное предложение. «В мире высокий спрос [на нефть], он не исчезает. Американская сланцевая нефть отвечает на ситуацию более рациональным образом, чем, наверное, раньше. ОПЕК и ОПЕК+ также показывают способность и желание управлять рынком», — продолжил он.