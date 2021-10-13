Баку освободил иранских водителей, задержанных на дороге Горус-Кафан

Баку освободил двух иранских водителей, задержанных несколько недель назад азербайджанскими пограничниками на контролируемом Азербайджаном участке дороги Горус-Кафан за незаконное пересечение границы, сообщает агентство Mehr.

Агентство отмечает, что азербайджанская сторона освободила водителей «на следующий день после телефонного разговора между главами МИД Азербайджана и Ирана».

Начальник пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) Эхсан Захидов 15 сентября сообщил, что задержанные водители незаконно въехали на территорию Азербайджана.

«Автомобили, которые незаконно проехали на территорию Азербайджана через Армению, были задержаны сотрудниками Министерства внутренних дел, Государственного таможенного комитета и Государственной пограничной службы. В отношении водителей этих автомобилей будут приняты соответствующие меры в соответствии с законодательством Азербайджана», — отметил он.

Проверки транспорта начались после того, как стало известно о том, что многочисленные иранские грузовики стали незаконно въезжать в Карабахский регион Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Таможенники взимают с иранских автомобилей госпошлину за проезд по территории Азербайджана — более 20 км вышеназванной трассы проходит через село Эйвазлы Губадлинского района.