Президент Азербайджана: Мы обсуждаем роль ЕС в развитии поствоенного периода на Южном Кавказе

Во время визита президента Совета Европейского Союза господина Шарля Мишеля этим летом в Азербайджан мы провели обстоятельные обсуждения, связанные с широкой повесткой дня сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом. Конечно, есть такие традиционные сферы нашего сотрудничества, как энергия, и здесь можно только приветствовать реализацию гигантских проектов. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью La Repubblica, слова которого приводит АЗЕРТАДЖ.

«Сегодня Европейский Союз проявляет большой интерес к нашему транспортному потенциалу и активно участвует в этом деле, потому что мы превращаем Азербайджан в важный транспортный центр Евразии, обладающий современной инфраструктурой и диверсифицированными маршрутами коммуникации с соседями. Европейский Союз планирует стать частью данного процесса. Мы также обсуждаем роль Европейского Союза в развитии поствоенного периода на Южном Кавказе», — добавил Алиев.