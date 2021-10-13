Президент Алиев: Мы в кратчайший срок возвратим вынужденных переселенцев к родным очагам

Мы уже вкладываем инвестиции. Принята специальная инвестиционная программа, связанная с освобожденными территориями. Сумма, предусмотренная на текущий год, составляет примерно 1.3 миллиарда долларов США. Инвестиции в основном вкладываются в инфраструктурные проекты. До конца этого года полностью завершится обеспечение электроэнергией освобожденных территорий, площадь которых равна 10 тысячам квадратных километров. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью La Repubblica, слова которого приводит АЗЕРТАДЖ.

«В настоящее время мы строим автомобильные и железные дороги. Готов новый аэропорт, расположенный на освобожденных территориях, в Физули. Он уже принял первые самолеты. Мы построили его за восемь месяцев. Продолжается строительство еще двух аэропортов. Наряду с этим, мы уже приступили к проектам строительства жилых зданий. Утверждены генеральные планы двух городов, и дан старт работам. То есть, мы очень активно приступили к работе, и наши планы заключаются в том, чтобы в кратчайший срок возвратить бывших вынужденных переселенцев к родным очагам», — отметил глава государства.