В ЕС предложили запретить добычу углеводородов в Арктике



Европейская комиссия предлагает ввести общемировой мораторий на добычу углеводородного топлива в Арктике, заявил еврокомиссар по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниус Синкявичюс.

«Уголь, нефть и газ должны оставаться под землей в Арктике, и Еврокомиссия выступает за глобальный мораторий на их добычу», — сказал он.

В то же время еврокомиссар допустил добычу странами ЕС других минеральных ресурсов в том же самом регионе при соблюдении определенных правил, «высоких экологических стандартов». По его словам, Евросоюз должен подать пример в вопросах отношения к окружающей среде.