Радиоактивные отходы из Франции отправятся в Сибирь через Петербург



Французские радиоактивные отходы отправятся в Сибирь через Петербург. Об этом «Росбалт» рассказала руководитель проектов энергетического отдела российского отделения «Гринпис» Виктория Глущенко.

По ее словам, урановые «хвосты» прибудут в Петербург морским путем.

«Их перегрузят на поезд, а затем повезут в Томск», — отметила представитель организации.

Напомним, французское отделение «Гринпис» провело протестную акцию у офиса французской компании, которая собирается вывозить в Россию регенерированный уран. Вещество появляется в результате переработки отработавшего ядерного топлива АЭС. По данным активистов, транспортировка ожидается с октября по декабрь 2021 года.