Путин предупредил об угрозе прекращения транзита газа в Европу через Украину

Президент России Владимир Путин предупредил, что транзит газа в Европу через территорию Украины может и вовсе прекратиться. По его мнению, местный газопровод может попросту лопнуть при увеличении транзита.

Его слова приводит РИА Новости.

«Некоторые безответственные политики на Украине призывают национализировать газ, в итоге там уже началась откачка», — сказал он.

Одновременно Путин указал, что даже в самые сложные периоды холодной войны Россия исполняла контрактные обязательства, поставляя газ в Европу. «Даже в самые сложные периоды холодной войны Россия регулярно, на постоянной основе, полностью исполняя свои контрактные обязательства, поставляла газ в Европу», — напомнил он.