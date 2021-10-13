Сериал «Игра в кальмара» стал самым популярным в истории Netflix

Южнокорейский веб-сериал «Игра в кальмара» режиссера Хван Дон-хека стал самым популярным в истории стриминговой платформы Netflix. Об этом сервис сообщил в среду, 13 октября, в своем Twitter.

«Игра в кальмара» официально набрала 111 млн поклонников, что сделало [сериал] самым просматриваемым за всю историю [Netflix]!», — говорится в сообщении.

Таким образом, за 25 дней с момента премьеры сериал обогнал по просмотрам американских «Бриджертонов», который за первые четыре недели набрал 82 млн просмотров. Южнокорейский сериал возглавил топ Netflix в 90 странах и вошел в список из 18 наиболее востребованных шоу в США.

Южно-корейский сериал «Игра в кальмара», вышедший 17 сентября, возглавил топ Netflix более чем в 90 странах. На сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes рейтинг сериала — 94% на основании 31 отзыва критиков. На другом сайте, Metacritica, «Игра в кальмара» также имеет большинство положительных отзывов.