Алиев: Я передал весь свой бизнес детям

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не читал информацию о себе из «досье Пандоры».

«Став президентом, я перестал непосредственно участвовать в бизнесе и передал его своей семье. Вы, наверное, поймете меня, в отличие от других людей на Западе, которые оставляют все свое наследство кошкам и собакам, мы в Италии и Азербайджане отдаем предпочтения семейным ценностям. Поэтому я передал весь свой бизнес детям. Они же, прилагая усилия, продолжают бизнес. Их инвестиции в основном в Азербайджане. У них есть инвестиции за пределами Азербайджана. Вся их бизнес-деятельность прозрачна, проходит аудит на международном уровне, и никто не может выступать с утверждением о том, что здесь что-то ошибочно», – сказал глава государства в интервью газете La Repubblica.