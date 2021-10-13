Алиев отверг обвинения Ирана

«Мы отвергаем все обвинения против Азербайджана, связанные с привлечением Израиля на освобожденные земли. Это полный абсурд. Это просто предлог, предназначенный для внутренней аудитории с тем, чтобы очернить Азербайджан. Каждый может поехать туда и убедиться в том, что там нет даже жизни. Все разрушено. Во-вторых, мы требуем, чтобы к нам относились с таким же уважением, с каким мы относимся к другим».

Об этом президент Ильхам Алиев заявил в интервью газете La Repubblica, комментируя напряженность между Баку и Тегераном.