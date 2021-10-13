Алиев ответил на вопрос о признании талибов

Главным принципом внешней политики Азербайджана является независимость, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, комментируя возможность признания талибов.

«В настоящее время мы не находимся на стадии, когда могут быть предприняты какие-либо шаги. Азербайджан географически не расположен в непосредственной близости к Афганистану. Считаю, что в первую очередь такое решение должны принять соседи Афганистана. Мы никогда не были тесно связаны с Афганистаном ни в политической, ни в экономической, ни в транспортной сферах. Наше присутствие в Афганистане ограничивалось участием в проводимых там миротворческих операциях. Кстати, азербайджанские военнослужащие были в числе тех, кто последними покинули Кабульский аэропорт. Наши военнослужащие покинули аэропорт за день до произошедшего там взрыва. То есть, мы до последнего дня достойно и максимально эффективно выполняли свою миссию. В настоящее время в Афганистане период формирования нового правительства и определения внешнеполитических приоритетов. Если мы увидим позитивные тенденции, позитивный подход и признаки потенциального сотрудничества, то, конечно, дадим адекватный ответ.

Важнейшим принципом внешней политики Азербайджана является независимость. Наша внешняя политика абсолютно свободна от какого-либо внешнего диктата. Во-вторых, – прагматичность. Именно на основе этого мы формируем нашу позицию», – сказал глава государства в интервью газете La Repubblica.