«Свободу Саакашвили!»: Более 50 тысяч человек подписали петицию

Более 51 тысячи человек подписали петицию за освобождение заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, отмечается в данных на сайте документа.

Петиция была создана 7 октября и адресована на имя правительства. Чтобы документ был передан адресату, согласно указаниям в данной петиции, необходимо набрать 75 тысяч подписей. В Грузии петиции носят лишь консультативный характер и не обязывают государство принимать какие-либо решения.

«Если вы считаете, что третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, который голодает уже несколько дней, нужно выпустить из тюрьмы и дать ему возможность нормально участвовать в гражданских и политических процессах, то подпишите петицию. Вместе мы освободим президента из плена», — сказано в документе, который подписали 51 132 человека.